Geely E2 la citycar EV costerà 19.900 euro E la filiale italiana festeggia il suo primo anniversario

Notizia in breve

La Geely E2, citycar elettrica, sarà venduta in Italia a 19.900 euro. La vettura, già popolare in Cina, segna l’inizio della seconda fase di sviluppo del marchio nel paese. Le prevendite sono già attive e le consegne sono previste per l’autunno. Contestualmente, la filiale italiana festeggia il primo anniversario.