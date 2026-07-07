Geely E2 la citycar EV costerà 19.900 euro E la filiale italiana festeggia il suo primo anniversario
La Geely E2, citycar elettrica, sarà venduta in Italia a 19.900 euro. La vettura, già popolare in Cina, segna l’inizio della seconda fase di sviluppo del marchio nel paese. Le prevendite sono già attive e le consegne sono previste per l’autunno. Contestualmente, la filiale italiana festeggia il primo anniversario.
La nuova Geely E2 (nella foto) arriverà sul mercato italiano con un prezzo di lancio a partire da 19.900 euro. La citycar elettric a, best seller in Cina, aprirà ufficialmente la seconda fase dello sviluppo del marchio nel nostro Paese, con le prevendite già avviate e le prime consegne previste in autunno. L’annuncio è arrivato a Napoli, scelta non a caso per celebrare il primo anniversario di Geely in Italia. È proprio nel capoluogo campano, infatti, che un anno fa il costruttore cinese, distribuito da Jameel Motors, aveva dato il via alla propria avventura sul nostro mercato. Dodici mesi dopo il bilancio racconta di una crescita rapida: oltre 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Driving Chinas Cheapest EV in the U.S. Explains Everything
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