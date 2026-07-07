Il presidente del Napoli ha annunciato che, prima di rafforzare la rosa, si concentrerà sulle cessioni dei giocatori in esubero. Questa decisione è stata comunicata durante un evento ufficiale, ribadendo la priorità di mantenere un equilibrio finanziario. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei calciatori coinvolti o sui tempi delle operazioni. La strategia si concentra sulla riduzione del monte ingaggi prima di procedere con eventuali acquisti.

Il Napoli apre ufficialmente il secondo secolo della propria storia con un messaggio chiaro: sostenibilità prima di tutto. Durante la presentazione della maglia del Centenario, Aurelio De Laurentiis ha ribadito la strategia societaria per il futuro del club, confermando che il mercato in entrata passerà inevitabilmente dalle cessioni e dalla valorizzazione dell’organico già a disposizione di Massimiliano Allegri. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro ha sottolineato come il nuovo ciclo dovrà coniugare competitività ed equilibrio economico. Nel suo intervento, De Laurentiis ha spiegato che il Napoli dispone attualmente di una rosa composta da 47 calciatori e che almeno 25 dovranno lasciare il club prima di poter pensare a nuovi acquisti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, De Laurentiis detta la linea: prima le cessioni, poi il mercato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Osimhen: De Laurentiis mi ha trattato come un cane… ti ha dato un osso da oltre 10 milioni lanno!

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport: “Napoli, De Laurentiis frena il mercato: prima 25 cessioni, poi gli acquisti”Il Napoli ha deciso di bloccare temporaneamente il mercato, puntando a cedere almeno 25 giocatori prima di acquistare nuovi calciatori.

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, mercato congelato: prima le cessioni, poi i rinforzi di Allegri”

Temi più discussi: Il Napoli non chiude per Khalaili? Si inserisce l'Inter: ora è lui il favorito a destra. La trattativa; Inter - Napoli: 1-1 | Serie A - Risultati; GAZZETTA - NAPOLI SU BELLANOVA DELL'ATALANTA: C'È IL GRADIMENTO TOTALE DEL GIOCATORE; Treni, ritardi e accuse Dai lavori a Firenze al guasto di Milano | La Gazzetta dello Sport - Napoli.

Il Napoli valuta Raoul Bellanova Sfumato Khalaili, spunta un nuovo nome per il ruolo di terzino destro: come riporta La Gazzetta dello Sport, nella lista di Manna ci è finito il classe 2000 dell'Atalanta Gli orobici lo valutano circa 15 milioni: da parte del x.com

GAZZETTA - Napoli, Allegri chiede un portiere come Vicario e un vice Di Lorenzo, le ultimeNonostante le parole di De Laurentiis, per il quale la priorità è cedere almeno 25 giocatori della rosa extra-large del Napoli, Massimiliano Allegri ha già individuato le priorità in questa fase di me ... napolimagazine.com

Gazzetta dello Sport: Napoli, Vicario resta la priorità: il Besiktas apre la strada con Milinkovic-SavicIl mercato del Napoli potrebbe sbloccarsi grazie a un intreccio tra uscite ed entrate che coinvolge direttamente la porta. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Besiktas allen ... napolipiu.com