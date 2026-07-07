I residenti hanno accolto con soddisfazione l’accensione della nuova illuminazione al Gasometro. Fin dall’inizio, avevano segnalato l’importanza di riaccendere le luci per migliorare la sicurezza e ridare identità all’area. Ora, con questa prima fase completata, chiedono di proseguire con interventi di valorizzazione dell’intera zona. La novità ha suscitato reazioni positive tra chi abita nei dintorni.

Firenze, 7 luglio 2026 – "L'accensione della nuova illuminazione del Gasometro è una soddisfazione per tutta la nostra community. Fin dalla nascita di Voci dal Gasometro avevamo indicato questo intervento come una delle priorità, perché restituire luce a questo luogo significa restituire identità, sicurezza e attenzione a tutta l'area. Oggi possiamo dire che quella richiesta è diventata realtà”. A dirlo sono i portavoce della community Voci dal Gasometro, all'indomani dell'inaugurazione della nuova illuminazione artistica dello storico Gasometro dell'Anconella, alla presenza della vicesindaca di Firenze Paola Galgani, del presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e di numerosi cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gasometro, i residenti: "Bene l'illuminazione, ora avanti con la valorizzazione dell’area"

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