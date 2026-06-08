Oltre 80 famiglie residenti nell’area del Duomo a Firenze hanno richiesto nuovamente l’istituzione di una zona a traffico limitato attiva 24 ore su 24. La richiesta riguarda anche un aumento dei controlli, la protezione dei posti riservati ai residenti e una gestione più equilibrata della mobilità nel centro storico. La richiesta è stata presentata dal gruppo ‘Residenti ztl area Duomo Firenze’.

Firenze, 8 giugno 2026 - Un gruppo di oltre 80 famiglie a Firenze, riunite nel gruppo 'Residenti ztl area Duomo Firenze', torna a chiedere “la ztl h24, più controlli, la tutela dei posti residenti e una questione equilibrata della mobilità nel centro storico”. Tutto questo perché “in due anni non ci è stato concesso nulla”. Il comitato, in una nota, fa sapere che “mentre ai residenti vengono negate soluzioni minime e ragionevoli, pur previste dal codice della strada, il centro storico continua quotidianamente a essere attraversato, occupato e utilizzato in modo incontrollato da chi residente non è. La nostra non è una polemica contro la polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I residenti dell'area del Duomo: “Serve la Ztl h24”

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