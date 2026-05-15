Avviso esplorativo per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione dell’area adiacente al Torrione Visconteo
Il Comune di Parma ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere proposte progettuali mirate a valorizzare l’area vicino al Torrione Visconteo. L’obiettivo è sviluppare attività e iniziative culturali da realizzare durante l’estate 2026. La procedura è aperta a chi desidera presentare idee e progetti che coinvolgano lo spazio e lo rendano più vivibile e accessibile. La consultazione rimane aperta per un certo periodo, permettendo a enti e cittadini di partecipare con le proprie proposte.
Il Comune di Parma ha pubblicato un avviso esplorativo per l'individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione dell’area adiacente al Torrione Visconteo attraverso la realizzazione di attività e proposte culturali per l’estate 2026. Gli interessati dovranno presentare le proposte entro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Sullo stesso argomento
Mar Piccolo, al via i laboratori partecipativi per la tutela e la valorizzazione dell’areaTarantini Time QuotidianoPrendono il via a Taranto i laboratori partecipativi del progetto “Nuovi approcci partecipativi per la tutela e...
L'area adiacente al Ringo, il progetto presentato al Quinto QuartiereArea adiacente al Lungomare Ringo, al via la riqualificazione: progetto presentato in V Circoscrizione.