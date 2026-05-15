Avviso esplorativo per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione dell’area adiacente al Torrione Visconteo

Il Comune di Parma ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere proposte progettuali mirate a valorizzare l’area vicino al Torrione Visconteo. L’obiettivo è sviluppare attività e iniziative culturali da realizzare durante l’estate 2026. La procedura è aperta a chi desidera presentare idee e progetti che coinvolgano lo spazio e lo rendano più vivibile e accessibile. La consultazione rimane aperta per un certo periodo, permettendo a enti e cittadini di partecipare con le proprie proposte.

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