Nuovi dettagli si aggiungono all'inchiesta in corso a Garlasco, che riguarda il delitto di Chiara Poggi. L'ex carabiniere Cassese è ora sotto indagine per aver fornito false informazioni al pubblico ministero. La procura di Pavia continua a raccogliere elementi nel procedimento che vede coinvolto Andrea Sempio, accusato di aver ucciso la giovane. La vicenda resta al centro dell'attenzione mediática e giudiziaria.

Emergono nuovi sviluppi dall'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Come anticipato quest'oggi dal Corriere della Sera, La Stampa e La Repubblica, nel registro degli indagati sarebbe stato iscritto anche l'ex comandante dei carabinieri di Vigevano Gennaro Cassese, oggi 62enne, che coordinò le indagini della prima ora sul delitto. L'ipotesi di reato contestata all'ex militare dell'Arma riguarda presunte false dichiarazioni rese al pubblico ministero. Al centro degli accertamenti ci sarebbero alcune anomalie emerse nei verbali redatti da Cassese il 4 ottobre del 2008, quando sentì a sommarie informazioni alcuni amici di Marco Poggi, il fratello della vittima, tra cui anche Andrea Sempio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, l'ex carabiniere Cassese indagato per false informazioni al pm

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