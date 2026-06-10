Furti e atti vandalici nelle scuole il MIM stanzia 3 milioni per materiali didattici e laboratori DECRETO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 3 milioni di euro destinati alle scuole statali colpite da furti, atti vandalici o danni a materiali didattici e laboratori. Il fondo sarà distribuito alle istituzioni scolastiche che hanno subito questi episodi, per il ripristino e l’acquisto di nuovi materiali. La somma è stata prevista nel decreto approvato nelle ultime ore.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito destina 3 milioni di euro alle istituzioni scolastiche ed educative statali che hanno subìto furti, atti vandalici o danneggiamenti di materiali didattici e laboratoriali. Lo prevede il Decreto Ministeriale n. 89 del 22 maggio 2026 con l’obiettivo di sostenere gli interventi urgenti necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. Le risorse riguardano l’esercizio finanziario 2026 e sono individuate nell’ambito del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il provvedimento interviene su una situazione concreta: scuole che, a seguito di episodi di vandalismo o sottrazione di beni, si trovano senza strumenti necessari per realizzare l’offerta formativa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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