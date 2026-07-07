Le indagini sul caso dei furbetti del Cup a Taranto si estendono ad altre regioni. I Nas di diverse aree stanno conducendo verifiche sulle prenotazioni sospette. I pm continuano a indagare senza sosta, cercando di chiarire le responsabilità legate alle prenotazioni manipolate. Le indagini sono in corso e non ci sono ancora esiti definitivi, ma si evidenzia un allargamento del procedimento e un approfondimento sulle modalità utilizzate per truccare le prenotazioni.

Le indagini vanno avanti e le chiacchiere stanno a zero: sullo scandalo dei furbetti del Cup di Taranto, la novità vera è che le indagini non si sono mai fermate, anzi, se da un lato si allargano, dall’altro il quadro delle presunte responsabilità diventa inevitabilmente sempre più chiaro. Niente stop alle investigazioni imposto da non meglio specificati poteri forti, come da voci sempre più insistenti in Asl e Sanitaservice. E niente bavaglio alla libera stampa imposto da fantomatici, oscuri potentati. Le attività investigative, in mano alla Procura distrettuale di Lecce, competente sui reati informatici, vanno avanti senza sosta, pur senza nomi nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Furbetti del Cup, dopo il caso Taranto l'inchiesta si allarga: vertice dei Nas di varie regioni, i pm alla ricerca delle prenotazioni «truccate»

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