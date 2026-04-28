Caso Rocchi LIVE inchiesta arbitri si allarga | Gervasoni pronto a rispondere al pm le ultime news

L'inchiesta sugli arbitri italiani si espande con nuove dichiarazioni e movimenti. Un ex arbitro si prepara a rispondere alle domande del pubblico ministero di Milano, mentre un altro dirigente potrebbe decidere di non rispondere alle domande degli inquirenti. La vicenda riguarda accuse e indagini che coinvolgono figure di spicco nel mondo del calcio, con aggiornamenti in tempo reale che continuano a tenere alta l’attenzione sulla situazione.

Caso Rocchi e inchiesta sugli arbitri italiani, le ultime news in diretta: Gervasoni pronto a rispondere al pm di Milano mentre Rocchi potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo a Dino Tommasi il ruolo di designatore fino a fine campionato 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Caos arbitri: l’inchiesta si allarga e arriva il sostituto di RocchiContinua a tenere banco l’inchiesta che ha avviato la Procura di Milano sull’ipotesi di concorso in frode sportiva.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Caso Rocchi, le faide tra arbitri dietro l'inchiesta. Il designatore si autosospende; Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter; Caso Rocchi, le ultime novità sull'inchiesta di Milano e cosa può succedere nei prossimi giorni: FIGC verso il commissariamento?; Caso Rocchi e inchiesta sugli arbitri: oggi si riunisce il comitato dell'AIA | LIVE.

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Caso Rocchi, Inter estranea ad inchiesta: indagati solo da mondo arbitrale. LIVECon Diletta Giuffrida le ultime dal Palazzo di Giustizia di Milano. Prosegue l'indagine dei Pm, mentre si attende l'audizione di Gianluca Rocchi prevista giovedì. L'Associazione Italiana Arbitri esp ... sport.sky.it

Mi pare di capire da ciò che scrive l’ottimo @capuanogio che esistono sul caso #Rocchi due verità : quella del PM Ascione e quella di altri esponenti della procura di Milano che forse sono i vertici. Giusto Al momento “il concorso con ignoti” è un mistero:sara x.com

Studio Mattina. . @gianlucavigliotti_official ci ha parlato, nel salotto di Studio Mattina, del caso Rocchi e delle speranze ancora vive del Napoli di un secondo posto a fine stagione. Ci vediamo domani alle 11.30 con @barbarapetrillo e @cirovillano_official solo - facebook.com facebook