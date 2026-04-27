Terremoto arbitri l’inchiesta si allarga | nuovi indagati in vista per il caso delle presunte frodi Gli sviluppi

L'inchiesta sulle presunte frodi nel mondo degli arbitri si sta ampliando, con nuovi indagati che potrebbero essere coinvolti nelle prossime settimane. Le autorità stanno approfondendo le indagini per fare chiarezza sulla vicenda, che ha già portato a diverse perquisizioni e interrogatori. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui soggetti interessati o sulle accuse specifiche.

di Alberto Petrosilli Terremoto arbitri, sembra destinato ad allargarsi il numero degli indagati da qui ai prossimi giorni: tutti gli sviluppi. L’ Inter si ritrova ancora una volta citata nelle cronache extra-calcistiche legate al terremoto che sta scuotendo l’AIA. Mentre la proprietà Oaktree e i tifosi assaporano l’avvicinarsi del 21° scudetto, l’inchiesta della Procura di Milano sembra destinata ad allargarsi, alimentando un clima di forte incertezza nel panorama sportivo nazionale. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Terremoto arbitri, l’inchiesta si allarga: cosa sta succedendo. Secondo quanto riportato dall’ANSA, il numero degli indagati ufficiali è attualmente fermo a cinque, tra cui spicca il nome del designatore Rocchi, ma il perimetro investigativo potrebbe presto estendersi.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Terremoto arbitri, l’inchiesta si allarga: nuovi indagati in vista per il caso delle presunte frodi. Gli sviluppi Notizie correlate Leggi anche: Inchiesta arbitri, il caso si allarga: nuovi indagati e ombre sul sistema Inchiesta arbitri, si amplia il caso: nuovi indagati e altre gare sotto esameL’indagine della Procura di Milano coinvolge nuovi nomi e si estende ad altre partite. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Rocchi. Lui si autosospende: Ho sempre agito correttamente; Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Rocchi; Terremoto nel calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode sportiva; Terremoto nel calcio e sul Var: Rocchi indagato per frode sportiva. Caos arbitri, terremoto in Serie A: Rocchi si ferma, cosa rischia davvero l’InterIl calcio italiano torna a fare i conti con uno scenario che riporta alla memoria le pagine più controverse del passato. L’inchiesta aperta dalla Procura di ... thesocialpost.it Inchiesta arbitri: sono cinque gli indagati ma le persone iscritte sarebbero di più. Tensione in Procura a Milano, cosa sta accadendo!Inchiesta arbitri: sono cinque gli indagati ma le persone iscritte sarebbero di più. Tensione in Procura a Milano, cosa sta accadendo! calcionews24.com Caos arbitri, terremoto in Serie A: Rocchi si ferma, cosa rischia davvero l’Inter (LINK NEI COMMENTI) - facebook.com facebook Marotta scaccia i sospetti sull'Inter dopo il terremoto sul Var: «Non abbiamo arbitri graditi». La Lega Serie A: «Campionato regolare» x.com