Fumogeni botti e ricorsi | il Tar gli dice o citti un anno fuori e pedalare

Notizia in breve

Il Tar ha stabilito che chi utilizza fumogeni e botti negli stadi deve fermarsi per un anno, escludendo la possibilità di partecipare alle partite. La decisione arriva dopo numerosi ricorsi e proteste legate all’uso di questi materiali durante gli eventi sportivi. La misura mira a limitare i rischi e i comportamenti pericolosi associati a queste pratiche, che spesso generano tensioni e problemi di ordine pubblico. La sentenza è definitiva e impone un periodo di stop di dodici mesi.