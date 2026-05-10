Fugge all’alt della polizia con droga in auto e in casa arrestato un 21enne
Una persona di 21 anni è stata fermata dalla polizia di Genova dopo aver tentato di scappare durante un controllo, lasciando l'auto e l'abitazione con sostanze stupefacenti. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di droga, portando all'arresto dell'uomo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. La polizia ha confermato l'identità dell'arrestato e il sequestro delle sostanze trovate.
La polizia di Genova ha tratto in arresto un 21enne italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.Ieri mattina gli agenti delle volanti e del commissariato San Fruttuoso, durante un posto di controllo in via Molassana, hanno imposto l’alt a un’auto, ma il conducente, anziché.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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