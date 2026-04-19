Nel pomeriggio del 18 aprile 2026, a Maddaloni, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza un uomo di 49 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato in seguito a un inseguimento e a un tentativo di resistenza a pubblico ufficiale, con l’uomo che è stato poi portato in caserma. Le autorità giudiziarie hanno disposto le formalità di rito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio del 18 aprile 2026, a Maddaloni, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati contestati dall’autorità giudiziaria. L’intervento è scattato intorno alle 14:30, quando una donna del posto, con cui l’uomo è in fase di separazione, ha contattato la centrale operativa segnalando intenti suicidari dell’ex convivente. Grazie alle procedure di emergenza, i militari sono riusciti a localizzarlo in località collinare “San Michele”. Alla vista dei carabinieri, l’uomo si è chiuso all’interno della propria auto, ripartendo a velocità sostenuta.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Inseguimento e resistenza a pubblico ufficiale: 49enne arrestato

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