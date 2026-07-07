Fu così che nacque la Dea Fortuna

La Fortuna torna nel cuore antico della città che porta il suo nome. Stasera alle 21.15, nel chiostro di Sant’Agostino, va in scena in anteprima nazionale "La nascita della Dea Fortuna", testo di Valentina Meloni con Claudia Campagnola (foto). L’appuntamento rientra in "Fano Theatrum", rassegna coordinata dall’assessorato alla Cultura. La produzione è della RTI Rocca Malatestiana, con la Fondazione Fano Flaminia Cesano. Non sarà solo uno spettacolo. Il direttore artistico Massimo Puliani ha pensato a un percorso tra teatro, archeologia e turismo. Alle 18, da Porta della Mandria, è prevista "Passeggiata nella storia: Fano, la città di Vitruvio", visita guidata con Manuela Palmucci e aperitivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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