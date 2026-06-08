Alfonso Signorini non meritava quello che è capitato sui social è stato un incosciente Non è la Rai? Nacque a casa di Berlusconi | così Irene Ghergo

Domenica In, Chiambretti c'è, Buona Domenica, Grande Fratello, Non è la Rai, Macao, solo per citarne alcuni: dietro i programmi storici della tv italiana c'è sempre stata lei, Irene Ghergo, l'autrice televisiva più nota della storia del nostro spettacolo che oggi si è raccontata in una lunga. 🔗 Leggi su Today.it

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“Alfonso Signorini è un caro amico, un signore colto, un bravissimo conduttore. Non meritava quello che è capitato. Purtroppo sui social è stato un incosciente”: parla Irene GhergoIrene Ghergo, nota autrice televisiva, commenta le recenti vicende di Alfonso Signorini, definendolo un amico e un conduttore competente.

Marina Berlusconi e la decisione su Alfonso Signorini: cosa dicono le indiscrezioniUna recente indiscrezione coinvolge Marina Berlusconi e una decisione relativa a Alfonso Signorini, portando attenzione sul settore della televisione...

Argomenti più discussi: Irene Ghergo: Le serate con Boncompagni e Fellini. Non è la Rai? Le ragazzine erano indisciplinate, convinsi Ambra a tenere i ricci. Ho inventato Belve; Irene Ghergo: Non è la Rai nacque a casa di Berlusconi. Boncompagni? Mai visto una mano fuori posto. Ho inventato Belve. Signorini? E'...

#ireneghergo vede così #alfonsosignorini x.com

Alfonso Signorini è un caro amico, un signore colto, un bravissimo conduttore. Non meritava quello che è capitato. Purtroppo sui social è stato un incosciente: parla ...La regina degli autori della televisione italiana. Irene Ghergo ha conosciuto tutte le personalità più importanti del piccolo schermo e la sua penna ha firmato trasmissioni di successo. L’autrice si è ... ilfattoquotidiano.it

Alfonso Signorini, le parole (durissime) di un’amica e collega: Sui social è stato un incoscienteUna nota autrice tv ha commentato il caso del conduttore, dimostrando supporto ma anche un giudizio severo su quanto potrebbe essere accaduto online. Ecco i dettagli. libero.it