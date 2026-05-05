Nel 1976, un terremoto colpì il Friuli, causando ingenti danni e richiedendo un intervento massiccio di soccorso. Circa diecimila scout provenienti da Sicilia, Basilicata e Campania furono impiegati nelle operazioni di emergenza e ricostruzione. In quel periodo, un rappresentante del governo arrivò sul posto con il ruolo di coordinare le azioni di assistenza, dando avvio a un processo che portò alla nascita della Protezione civile.

UDINE – “Un giorno venne a trovarci Giuseppe Zamberletti, il commissario straordinario inviato dal governo per coordinare i soccorsi. ‘Ma come fate? – ci domandò – Non chiedete nulla, siete autonomi e lavorate.’. Con tutti i problemi che aveva da risolvere, aveva capito che il nostro metodo, nell’emergenza, era di grande efficacia e utilità. Gli scout partivano da tutta Italia portando il necessario per sopravvivere nel Friuli terremotato”. Franco Bagnarol è un’istituzione del volontariato italiano, già presidente della rete Movi e del Comitato nazionale del volontariato di Protezione civile. Una vita nell’ Agesci, 85 anni e una memoria di ferro, è un testimone di come la solidarietà manifestata nelle tendopoli e nei paesi distrutti sia diventata il primo nucleo attorno al quale è poi cresciuta la Protezione civile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Terremoto Friuli 1976 – “Così 10mila scout siciliani, lucani e campani aiutarono nell’emergenza e nella ricostruzione. Da lì nacque la Protezione civile”

TERREMOTO DEL FRIULI DEL 1976. INTERVISTA A PAOLA TREPPO SUL SUO LIBRO E VEN LA FIN DAL MONT

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