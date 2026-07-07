Frederic Massara alla Juventus | sarà il prossimo Chief Football Officer

Frederic Massara è stato annunciato come nuovo Chief Football Officer della Juventus. La società ha comunicato ufficialmente questa nomina questa mattina. Massara assumerà il ruolo di responsabile della gestione delle attività sportive del club. La società ha confermato che si occuperà delle strategie di mercato e della supervisione delle squadre. La nomina arriva in un momento di cambiamenti nella gestione sportiva del club.

Frederic Massara è il nuovo Chief Football Officer della Juventus. L’annuncio è arrivato questa mattina con un comunicato diffuso dal club bianconero. “Nel suo nuovo ruolo”, si legge nella nota, “Frederic riporterà direttamente all’ Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l’obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell’area Football maschile. Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell’area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all’attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director “. Il comunicato specifica poi che... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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