Fratelli in Italia | i migranti in viaggio tra umanità e legalità

I migranti stanno cercando di attraversare il confine tra Italia e Francia, in particolare nella zona di Monginevro. Aspettano il calar della notte per tentare il passaggio, percorrendo a piedi il bosco vicino alla dogana. La distanza in auto dal confine è di circa sei minuti, ma a piedi richiede circa un'ora, spesso in condizioni di scarsa illuminazione e in assenza di assistenza ufficiale.

Stanno solo aspettando che venga la notte per provare ad attraversare il confine che porta alla Francia: il paese di Monginevro, appena al di là della dogana, è davvero a un passo, solo 6 minuti in auto, che per loro, però, diventano un'ora a piedi nello scuro del bosco. Sono arrivati quasi alla fine di un viaggio lunghissimo, di chilometri chilometri, di grandissima fatica, pericoli, paure, in cammino, in gommone, di nascosto, strisciando sotto i camion per nascondersi, braccati dai cani ai confini, fino a qui. Un'epopea eroica, di quelle da raccontare nei libri. Eppure sono persone normalissime, sono come noi, se non fosse per il piccolo particolare che né hanno i soldi né un passaporto che gli consentano di andare dove vogliono. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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