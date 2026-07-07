Fratelli in Italia | i migranti in viaggio tra umanità e legalità

Da vanityfair.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I migranti stanno cercando di attraversare il confine tra Italia e Francia, in particolare nella zona di Monginevro. Aspettano il calar della notte per tentare il passaggio, percorrendo a piedi il bosco vicino alla dogana. La distanza in auto dal confine è di circa sei minuti, ma a piedi richiede circa un'ora, spesso in condizioni di scarsa illuminazione e in assenza di assistenza ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stanno solo aspettando che venga la notte per provare ad attraversare il confine che porta alla Francia: il paese di Monginevro, appena al di là della dogana, è davvero a un passo, solo 6 minuti in auto, che per loro, però, diventano un'ora a piedi nello scuro del bosco. Sono arrivati quasi alla fine di un viaggio lunghissimo, di chilometri chilometri, di grandissima fatica, pericoli, paure, in cammino, in gommone, di nascosto, strisciando sotto i camion per nascondersi, braccati dai cani ai confini, fino a qui. Un'epopea eroica, di quelle da raccontare nei libri. Eppure sono persone normalissime, sono come noi, se non fosse per il piccolo particolare che né hanno i soldi né un passaporto che gli consentano di andare dove vogliono. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

fratelli in italia i migranti in viaggio tra umanit224 e legalit224
© Vanityfair.it - Fratelli in Italia: i migranti in viaggio tra umanità e legalità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Fratelli d'Italia scende in piazza per il Ddl Sicurezza: banchetto informativo sulla legalitàSabato pomeriggio, in Corso Martiri della Libertà, un gruppo politico organizza un banchetto informativo dedicato al disegno di legge sulla sicurezza.

Leggi anche: Louvre: un viaggio tra 35.000 capolavori e la storia dell’umanità

Temi più discussi: Fratelli in Italia: i migranti in viaggio tra umanità e legalità; Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Fratelli d'Italia, i consiglieri regionali veneti al Parco Avventura per fare squadra. Tra caschi, imbragatura e corde; Fratelli d’Italia promuove il confronto su stabilità e governo.

fratelli in italia iFratelli in Italia: i migranti in viaggio tra umanità e legalitàC'è un luogo del cuore in Val di Susa: è il Rifugio Massi, fondato da Don Luigi Chiampo, che offre un pasto caldo, vestiti e amore alle migliaia di migranti nel loro viaggio verso la speranza. Ci siam ... vanityfair.it

fratelli in italia iFratelli d'Italia: Dove sono le case di comunità annunciate?Il gruppo all'opposizione in consiglio regionale contesta i numeri diffusi dall'assessore Pentassuglia. Ora la questione prioritaria quella del personale ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web