Il Louvre ospita circa 35.000 opere d’arte, tra dipinti, sculture e manufatti provenienti da diverse epoche e culture. Tra i capolavori più noti si trova la Gioconda, ma il museo nasconde anche molte opere meno conosciute e di grande valore storico. La piramide di vetro, realizzata negli anni Novanta, si inserisce nel contesto dell’antico palazzo rinascimentale, creando un contrasto tra il moderno e il passato. I visitatori possono così attraversare ambienti che uniscono architettura contemporanea e strutture storiche.

? Punti chiave Quali tesori nascosti oltre la Gioconda attendono i visitatori?. Come convive la piramide moderna con l'antico palazzo rinascimentale?. Perché la vastità della collezione sfida la gestione del museo?. Come si preserva il legame tra epoche così distanti?.? In Breve Oltre 9 milioni di visitatori annuali affollano le sale del museo parigino.. La piramide di vetro inaugurata nel 1989 contrasta con l'architettura rinascimentale.. Opere iconiche includono la Venere di Milo e il Codice di Hammurabi.. La gestione riguarda la conservazione di 35.000 pezzi tra epoche diverse.. Oltre 35.000 opere d’arte sono custodite all’interno del Louvre, l’istituzione che ogni anno accoglie più di 9 milioni di visitatori nel cuore della capitale francese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Louvre: un viaggio tra 35.000 capolavori e la storia dell’umanità

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