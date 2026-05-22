Fratelli d' Italia scende in piazza per il Ddl Sicurezza | banchetto informativo sulla legalità

Da ferraratoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato pomeriggio, in Corso Martiri della Libertà, un gruppo politico organizza un banchetto informativo dedicato al disegno di legge sulla sicurezza. L’evento si svolge dalle 15.30 alle 18 e si concentra sui temi della legalità, della tutela dei cittadini e del contrasto al degrado urbano. La presenza sul territorio mira a condividere informazioni e a coinvolgere i cittadini su questioni relative alla sicurezza pubblica e alle iniziative legislative in corso.

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Sabato 23, dalle 15.30 alle 18, in Corso Martiri della Libertà, Fratelli d’Italia Ferrara sarà presente con un banchetto informativo dedicato al Ddl Sicurezza e ai temi della legalità, della tutela dei cittadini e del contrasto al degrado urbano.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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