Fratelli d' Italia scende in piazza per il Ddl Sicurezza | banchetto informativo sulla legalità

Sabato pomeriggio, in Corso Martiri della Libertà, un gruppo politico organizza un banchetto informativo dedicato al disegno di legge sulla sicurezza. L’evento si svolge dalle 15.30 alle 18 e si concentra sui temi della legalità, della tutela dei cittadini e del contrasto al degrado urbano. La presenza sul territorio mira a condividere informazioni e a coinvolgere i cittadini su questioni relative alla sicurezza pubblica e alle iniziative legislative in corso.

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