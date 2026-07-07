Durante una partita tra Francia e Paraguay, una senatrice ha commentato criticamente un giocatore francese, sostenendo che sia un camerunense che si spaccia per francese. La dichiarazione ha suscitato scalpore, considerando il contesto politico e l’ambiente sportivo. L’episodio riguarda un’affermazione pubblica rivolta a un calciatore di origini africane che rappresenta la Francia. La vicenda ha attirato l’attenzione per il suo carattere polemico e per le reazioni che ne sono seguite.

Un brutto, bruttissimo episodio è quello che si sta consumando in queste ultime ore nel mondo del calcio, soprattutto perché proviene da ambienti politici in cui ci dovrebbe essere un certo spessore. Ma la senatrice paraguaiana Celeste Amarilla, intervenuta dopo Francia-Paraguay, match tesissimo in cui è stato protagonista l’arbitro, ha mostrato al mondo una faccia intrisa di odio e razzismo. Mbappé ha risposto alle sue parole e la senatrice non si è fatta attendere. Ecco che cosa è successo. Gli insulti della Amarilla su X. Parole abiette quelle della senatrice: “Questo idiota non ha nemmeno imparato a scrivere. Invece di succhiare il latte materno, succhiava noci di cocco, e gli esseri più istruiti che abbia mai sentito erano degli scimpanzé. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Francia-Paraguay, la senatrice Amarilla attacca Mbappé: “Un camerunense che si spaccia per francese”

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Mbappé Slams Paraguayan Senator After Racist Attack Following France Win | FIFA World Cup | AD15

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