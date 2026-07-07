Un video mostra un cantante che avrebbe avuto un acceso sfogo durante un volo Ryanair, portando gli steward a chiedergli di scendere. La registrazione sta circolando online, mentre il cantante non ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda. La notizia è stata diffusa da un quotidiano locale. Non ci sono ulteriori dettagli ufficiali o conferme riguardo alle ragioni del comportamento e alle conseguenze successive.

Francesco Renga avrebbe avuto un forte sfogo sul volo Ryanair tanto che gli steward lo avrebbero invitato a scendere. Il suo video sta facendo il giro del web, ma da parte sua non c'è stata alcuna smentita Sta facendo il giro del web un video accompagnato da una notizia diffusa daIl Giorno.Pare che Francesco Renga, su un volo diretto per Bergamo, si sarebbe spazientito con gli steward tanto che lo avrebbero fatto scendere. Nel video che sta circolando non si capisce granché ma sarebbero diversi i testimoni i che avrebbero vistoRenga dare in escandescenza. Non solo, qualcuno ha anche detto che lo avrebbe visto in stato di alterazione a causa dell’alcol. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francesco Renga sbotta sul volo Ryanair e gli steward lo fanno scendere | VIDEO

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