Francesco Renga obbligato a scendere da un aereo Ryanair | insulti al personale e proteste scomposte

Da repubblica.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cantante Francesco Renga è stato fatto scendere da un aereo Ryanair partito da Brindisi e diretto a Milano Orio al Serio. Durante il tentativo di sbarco, ha rivolto insulti al personale di bordo, tra cui espressioni come “scemo” e “vergogna”. Le reazioni a bordo sono state caratterizzate da proteste scomposte, con alcuni presenti che hanno commentato negativamente l’accaduto.

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“Ma guarda questo scemo”, “ma che vergogna”. Non è esattamente fra gli applausi che il cantante Francesco Renga ha lasciato il volo Ryanair Brindisi-Milano Orio al Serio. Risposte sgarbate e proteste scomposte hanno spinto il comandante a ritenerlo “in condizioni non idonee ad affrontare il volo”, fermare l’aereo che era pronto per il decollo, tornare al gate e obbligarlo a scendere insieme al suo accompagnatore. L’incidente, raccontato da QN sulla base di un video che ha iniziato a circolare sui social, sarebbe avvenuto domenica scorsa. Nervoso, il cantante avrebbe iniziato a discutere con il personale della low cost già durante l’imbarco per una valigia ritenuta troppo ingombrante per essere portata in cabina. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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