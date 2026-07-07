Il 6 luglio 2026, su un volo Ryanair tra Brindisi e Orio al Serio, si è verificato un episodio di tensione. Un passeggero, identificato come un cantante, sarebbe stato fatto scendere dall’aereo dopo un alterco con gli steward. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulla natura della discussione o sulla durata dell’intervento. La compagnia aerea non ha fornito commenti ufficiali sull’accaduto.

Momenti di tensione su un volo Ryanair Brindisi-Orio al Serio di domenica 6 luglio 2026 con protagonista Francesco Renga, che sarebbe stato fatto scendere dall’aereo dopo una lite con gli steward. Cosa è successo. Secondo quanto riferito dal Quotidiano Nazionale, che cita “la ricostruzione di alcuni passeggeri”, il cantante sarebbe stato fatto scendere poco prima del decollo. Le tensioni sarebbero nate già al gate di imbarco per una valigia “ritenuta troppo ingombrante per la cabina”. Una volta pagata la differenza e fatte delle foto con alcuni viaggiatori, Renga avrebbe cominciato a lamentarsi del ritardo una volta salito a bordo, discutendo anche con alcuni passeggeri e insultando un assistente di volo intervenuto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francesco Renga fatto scendere dal volo Ryanair: cosa è successo

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Francesco Renga fatto scendere dal volo Ryanair: caos a bordo

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Francesco Renga sarebbe stato fatto scendere da un volo Ryanair dopo alcune discussioni con il personale di bordo. Le tensioni erano già iniziate al gate per via del bagaglio a mano. Fonte: Quotidiano Nazionale x.com

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