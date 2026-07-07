Un volo partito da Brindisi si è trasformato in una scena di tensione tra i passeggeri. Durante il viaggio, un litigio tra un cantante e un altro passeggero è degenerato, portando alla richiesta di intervento da parte dell’equipaggio. Il cantante è stato invitato a scendere dall’aereo. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media, con il nome del musicista coinvolto che è diventato protagonista di numerose discussioni online.

Quella che doveva essere una normale partenza si è trasformata in un episodio destinato a far discutere. Nelle scorse ore il nome di Francesco Renga è finito al centro di un acceso tam tam mediatico dopo quanto sarebbe accaduto a bordo di un volo in partenza da Brindisi. Tra racconti dei passeggeri, video diffusi sui social e ricostruzioni ancora prive di conferme ufficiali, la vicenda ha rapidamente attirato l’attenzione del web. Francesco Renga, litigio in aereo: cosa è successo. Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri presenti sul volo Ryanair diretto da Brindisi a Orio al Serio, Francesco Renga sarebbe stato invitato a lasciare l’aereo insieme alla persona che viaggiava con lui poco prima del decollo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Francesco Renga al centro della bufera: brutto litigio in aereo, costretto a scendere, tensione tra i passeggeri

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