Una ragazza è morta al Cardarelli di Napoli. I familiari e gli amici hanno organizzato un sit-in davanti all’ospedale, sostenendo che si potesse salvarla. Durante la protesta, hanno descritto la vittima come una persona solare e piena di vita. Nessun dettaglio sulle cause della morte o sui motivi per cui si ritiene che si potesse intervenire.

«Un raggio di sole che portava luce nella vita di tutti noi». La descrizione di Francesca Antonia Tucci con l’immagine di una ragazza solare e piena di vita è il ritratto che i suoi familiari e gli amici hanno raccontato durante il sit-in di ieri mattina, davanti all’ingresso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. La manifestazione aperta dallo striscione con la scritta “Giustizia per Francesca” è stata organizzata dai parenti della 24enne di Afragola che si è spenta giovedì scorso nel reparto di Rianimazione del presidio collinare a causa delle complicanze sopraggiunte dopo due interventi chirurgici. La folla di amici che hanno indossato una... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Francesca Tucci morta al Cardarelli, il sit in: «Potevano salvarla»

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Francesca Antonia Tucci morta al Cardarelli, sit-in davanti allospedale: Giustizia

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Napoli, sit-in al Cardarelli per Francesca Tucci, morta a 24 anni dopo un intervento. Domani ad Afragola i funeraliAmici e parenti si sono riuniti in silenzio davanti all'ospedale con uno striscione che chiede giustizia, dopo la morte di una giovane di 24 anni...

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