Francesca Nuredini ufficializza la storia d' amore con Elodie con un commento social | La mia fidanzata stupenda

La ballerina commenta una foto in cui Elodie appare in bikini su una sdraio in riva al mare e usa la parola "fidanzata" per la prima volta Francesca Nuredini ha ufficializzato la storia d'amore con Elodie, commentando l'ultimo post della cantante con poche parole, ma dirette e difficilmente e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Elodie conferma la storia con Franceska con un bacio social in Giappone

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