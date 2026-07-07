Francesca Nuredini ufficializza la storia d' amore con Elodie con un commento social | La mia fidanzata stupenda

Da ilgiornaleditalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La ballerina commenta una foto in cui Elodie appare in bikini su una sdraio in riva al mare e usa la parola "fidanzata" per la prima volta Francesca Nuredini ha ufficializzato la storia d'amore con Elodie, commentando l'ultimo post della cantante con poche parole, ma dirette e difficilmente e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Elodie.

francesca nuredini ufficializza la storia d amore con elodie con un commento social la mia fidanzata stupenda
© Ilgiornaleditalia.it - Francesca Nuredini ufficializza la storia d'amore con Elodie con un commento social: "La mia fidanzata stupenda"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Elodie conferma la storia con Franceska con un bacio social in Giappone

Video Elodie conferma la storia con Franceska con un bacio social in Giappone

Notizie e thread social correlati

Franceska Nuredini ufficializza la storia d’amore con Elodie: “La mia fidanzata stupenda”Franceska Nuredini ha confermato pubblicamente di essere fidanzata con Elodie Di Patrizi.

Franceska Nuredini, la dolce dedica per Elodie: "La mia fidanzata stupenda"Elodie e Franceska Nuredini continuano la loro vacanza in Cilento, condividendo sui social foto di momenti tra piscina e tramonti in una dimora...

Si parla di: Elodie e Franceska Nuredini debuttano da coppia in pubblico al Milano Pride: baci, abbracci e tanta complicità.

francesca nuredini francesca nuredini ufficializza laElodie e Francesca Nuredini in vacanza: arriva il commento della ballerina 24enne che ufficializza il loro amoreElodie e Francesca Nuredini in vacanza: arriva il commento della ballerina 24enne che ufficializza il loro amore ... gossip.it

francesca nuredini francesca nuredini ufficializza laFranceska Nuredini ufficializza la storia d’amore con Elodie: La mia fidanzata stupendaEra già chiaro da settimane ma, laddove fosse ancora servita, arriva la conferma ufficiale da parte di Franceska Nuredini che ufficializza il legame con ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web