Francesca Fagnani ed Enrico Mentana hanno annunciato sui social la morte della loro cagnolina, Bice. La coppia ha scritto di aver provato un dolore profondo e personale per la perdita dell'animale. Hanno ringraziato i medici di Roma Sud per l’assistenza prestata. La notizia ha suscitato reazioni tra amici e follower, che hanno espresso vicinanza e cordoglio.

La coppia annuncia sui social la morte di Bice e ringrazia i medici di Roma Sud Francesca Fagnani ed Enrico Mentana hanno annunciato sui social la morte della loro cagnolina Bice, a cui erano profondamente legati. Un dolore condiviso con discrezione, ma molto forte. L'annuncio sui social A re. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francesca Fagnani ed Enrico Mentana in lutto, morta la cagnolina Bice, la conduttrice: "Dolore profondo e personale"

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Francesca Fagnani in lutto per la perdita della sua amata cagnolina Bice

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