Francesca Barra si ferma | La famiglia ha bisogno di me

Francesca Barra ha lasciato in anticipo la conduzione di “4 di Sera Weekend”. La decisione arriva dopo la morte improvvisa del padre e un momento difficile per la famiglia. La conduttrice ha scelto di dedicarsi alla famiglia in questa fase, sospendendo temporaneamente la sua attività televisiva. La sua assenza si è fatta sentire durante le ultime puntate del programma.

Francesca Barra interrompe anticipatamente la conduzione di “4 di Sera Weekend”. Lo fa dopo la scomparsa repentina del padre e di un delicato momento familiare che ha scelto di vivere con i suoi cari. La conduttrice ha scelto di spegnere il microfono prima del tempo, nel programma di Rete 4 che ha guidato per tre estati. Un addio raccontato senza filtri, legato a un dolore privato: la scomparsa del padre Francesco Michele, avvenuta a giugno. «Oggi interrompo anticipatamente il mio periodo di conduzione di 4 di Sera Weekend. Tre estati durante le quali ho condiviso con voi non soltanto la stagione estiva anche da Roma, ma Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta e i fine settimana», scrive la giornalista. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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