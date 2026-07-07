Francesca Barra si ferma | Ci sono momenti in cui è giusto ascoltare il cuore

Francesca Barra ha interrotto la conduzione di “4 di Sera Weekend” dopo la scomparsa improvvisa del padre. La conduttrice ha deciso di prendersi una pausa per affrontare un momento familiare difficile. Ha dichiarato che ci sono momenti in cui è giusto ascoltare il cuore e dedicarsi alla famiglia. La decisione è stata presa in via preventiva, senza indicare una data di ritorno in trasmissione.

Francesca Barra interrompe anticipatamente la conduzione di “4 di Sera Weekend”. Lo fa dopo la scomparsa repentina del padre e di un delicato momento familiare che ha scelto di vivere con i suoi cari. Il 18 giugno la conduttrice ha scelto di spegnere il microfono prima del tempo, nel programma di Rete 4 che ha guidato per tre estati. Un addio raccontato senza filtri, legato a un dolore privato: la scomparsa del padre Francesco Michele, avvenuta a giugno. «Oggi interrompo anticipatamente il mio periodo di conduzione di 4 di Sera Weekend. Tre estati durante le quali ho condiviso con voi non soltanto la stagione estiva anche da Roma, ma Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta e i fine settimana», scrive la giornalista. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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