Sto attraversando un periodo difficile la mia famiglia ha bisogno di me Ci sono momenti nella vita in cui è giusto ascoltare i segnali… | Francesca Barra lascia la conduzione di 4 di Sera

Da ilfattoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“Sto attraversando un periodo difficile, la mia famiglia ha bisogno di me. Ci sono momenti nella vita in cui è giusto fermarsi e ascoltare i segnali che arrivano dal corpo, dal cuore e dalla mente. Ignorarli sarebbe un errore”, ha detto Francesca Barra sul finale di puntata di “4 di Sera Weekend”. La conduttrice ha annunciato la decisione di prendersi una pausa e lasciare anticipatamente il programma informativo in onda nell’access prime time di Rete 4. La giornalista, giunta alla sua terza stagione alla guida del talk, ha ringraziato l’editore, i direttori e il gruppo di lavoro per poi salutare, con la voce spezzata dall’emozione, il compagno di avventura Roberto Poletti: “Vi lascerò nelle ottime mani di Roberto Poletti, un amico e collega a cui do un bacio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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