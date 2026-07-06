Francesca Barra lascia 4 di Sera Weekend | l’annuncio in un periodo difficile Ci sono momenti in cui è giusto fermarsi

Francesca Barra ha annunciato sui social che lascerà anticipatamente la conduzione di 4 di Sera Weekend, programma di Rete 4. Nel messaggio, ha scritto che ci sono momenti in cui è giusto fermarsi, senza specificare ulteriori motivazioni. L’annuncio è stato accompagnato da un carosello di foto che documentano la sua esperienza nel programma. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sostituzioni o progetti futuri.

Francesca Barra ha annunciato che lascerà anticipatamente la conduzione di 4 di Sera Weekend. A comunicarlo è stata la stessa giornalista attraverso un messaggio pubblicato sui social, accompagnato da un carosello di foto che ripercorrono la sua esperienza nel programma di Rete 4. Nel suo post, Barra ha spiegato di stare vivendo “un periodo difficile” e di aver scelto di fermarsi per dedicarsi alla famiglia. Una decisione che arriva a poche settimane dalla scomparsa del padre, avvenuta a metà giugno, un lutto che l’aveva profondamente colpita e che potrebbe aver inciso sulla scelta di interrompere in anticipo questa esperienza televisiva. ... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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