Francesca Barra ha lasciato in anticipo il programma di Rete 4 “4 di Sera – Weekend”, spiegando di aver bisogno di dedicarsi alla famiglia. La decisione arriva dopo un lutto familiare subito lo scorso giugno. La conduttrice aveva iniziato il suo impegno nel programma insieme a Roberto Poletti, ma ha deciso di interromperlo per motivi personali. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla vicenda.

Francesca Barra si prende una pausa dalla tv. Colpita lo scorso giugno da un grave lutto familiare, la 47enne ha deciso di lasciare in anticipo il programma di Rete 4 che conduceva insieme a Roberto Poletti. La giornalista e conduttrice lucana ha salutato il pubblico sia in video che via social. “Oggi interrompo anticipatamente il mio periodo di conduzione di 4 di Sera Weekend – ha scritto su Instagram – Tre estati durante le quali ho condiviso con voi non soltanto la stagione estiva anche da Roma, ma Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta e i fine settimana. Non vi ho nascosto che sto attraversando un periodo difficile (la morte del mio papà), un tempo che richiede la mia presenza accanto alla mia famiglia. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Francesca Barra lascia in anticipo “4 di Sera – Weekend”: “La mia famiglia ha bisogno di me”

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Francesca Barra e lo scherzo di Scherzi a parte la reazione inaspettata

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A R4 qualcosa si muove! Chiude i battenti Realpolitik, pessima trasmissione condotta da uno dei giornalisti più scarsi d'Italia dopo Giannini e Telese Contemporaneamente Francesca Barra, insopportabile, spocchiosa e saccente conduttrice lascia la rete Due x.com

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Francesca Barra lascia 4 di Sera Weekend e si commuove: È un momento difficile, la mia famiglia ha bisogno di meFrancesca Barra lascia la conduzione di 4 di Sera, l'annuncio è avvenuto in diretta nel programma di informazione, trasmesso su Rete 4. mondotv24.it

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