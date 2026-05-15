Covid in Commissione | il caso delle mascherine sospette a Trieste

Durante una riunione della commissione, si è discusso del caso delle mascherine sospette a Trieste. Sono state evidenziate le quantità di dispositivi non conformi sdoganati nella città, ma non sono state fornite cifre precise. Inoltre, si è parlato del rifiuto dell’autorità giudiziaria di autorizzare la Guardia di Finanza a richiedere l’esibizione di documenti relativi ai controlli effettuati. La questione riguarda le procedure di controllo e le autorizzazioni legali in ambito di sicurezza sanitaria e doganale.

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? Punti chiave Quante mascherine non conformi sono state sdoganate a Trieste?. Perché l'autorità giudiziaria ha negato l'ordine di esibizione alla Guardia di Finanza?. Chi deve rispondere del mancato invio degli atti alla Commissione d'inchiesta?. Come influirà l'ispezione ministeriale sulla Procura di Trieste per la salute pubblica?.? In Breve Forza Italia, PD e M5S contestano la gestione dei flussi di merci in entrata.. Fratelli d'Italia chiede ispezione al Ministero della Giustizia presso la Procura di Trieste.. Il diniego giudiziario impedisce di accertare la presenza di milioni di pezzi inidonei.. La Guardia di Finanza di Trieste segnala documentazione non conforme per marchi CE. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Covid, in Commissione: il caso delle mascherine sospette a Trieste ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Covid, Maria Rita Gismondo ad Atreju smaschera falle e inganni nella gestione di pandemia e vaccini Sullo stesso argomento Il caso delle mascherine anti Covid interrate in un sito industriale a Castrocielo, tre uomini denunciatiTre persone sono state denunciate dai Carabinieri a Castrocielo (Frosinone) per violazione delle norme sul trasporto e smaltimento di rifiuti... Commissione Covid, il testimone: “Minacce e pressioni per fermare i controlli sulle mascherine contraffatte”“L’opinione pubblica pretendeva che le mascherine fossero sdoganate e, se questo non avveniva, i miei dirigenti venivano chiamati assassini”. La farmacovigilanza passiva ha sottostimato di 1000 volte i dati sugli effetti avversi in Italia Eugenio Serravalle in Commissione Covid x.com Covid. Commissione UE pubblica il contratto di AstraZeneca: in caso di produzione insufficiente, Ue o Stati membri possono chiedere di estenderla ad altri stabilimentiNel paragrafo 5.4 del documento oggi reso pubblico si spiega che se AstraZeneca non è in grado di produrre le dosi contrattate con l’Ue, la Commissione o i singoli Stati membri potranno proporre ... quotidianosanita.it Covid. La Commissione parlamentare non indagherà su stato di emergenza, Dpcm e obblighi. Ecco il testo modificato approvato dal SenatoNel corso dell'esame in Commissione Sanità al Senato è stata modificata la lettera t) e soppressa la v) dell'articolo 3 riguardante i compiti della Commissione. Stato di emergenza, Dpcm e restrizioni ... quotidianosanita.it