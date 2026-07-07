Al Forum della Difesa ad Ankara, sono stati discussi accordi per missili e droni, con annunci che potrebbero coinvolgere decine di miliardi di euro. Domani si svolgerà il vertice dell’Alleanza Atlantica e un incontro bilaterale con il presidente ucraino. L’evento riunisce rappresentanti di diverse aziende e governi, concentrandosi su nuove intese nel settore militare. La manifestazione apre le attività che culmineranno con il summit Nato in programma nei prossimi giorni.

Una ridda di accordi e annunci, probabilmente per decine di miliardi di euro. È l'obiettivo del Forum dell'Industria della Difesa, che si apre oggi ad Ankara e dà il via al vertice Nato. A guidare le danze è il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità, in particolare nei settori dell'aviotrasporto strategico, della sorveglianza di terra, dei materiali critici per la difesa, dei droni e sul rimpiazzo della flotta AWACS della Nato. Inoltre è previsto un panel con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sulla convergenza tra Ue e Nato quando si tratta dell'industria della difesa. Il forum però è pensato anche come vetrina di incontro tra le grandi industrie europee e quelle americane, nonché tra policy makers e funzionari. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Forum della difesa Nato ad Ankara, sul tavolo intese per missili e droni. Domani il vertice dell'Alleanza e il bilaterale con Zelensky

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