La Fortitudo ha firmato un contratto di due anni con l’ala montenegrina di formazione italiana, Todor Radonjic. È il terzo acquisto della squadra, dopo Tommaso Guariglia e Alessandro Zanelli. Radonjic ha scelto la società per la sua storia e ambizione.

Terzo innesto per la Fortitudo. Dopo Tommaso Guariglia e Alessandro Zanelli, la Flats Service mette sotto contratto, per i prossimi due anni l’ala montenegrina, di formazione italiana, Todor Radonjic. Nato l’1 aprile di ventinove anni fa a Podgorica ’Tosho’ è un ala di 197 centimetri per 94 chili capace di occupare sia la posizione di ala piccola che di ala grande. Grande lavoratore, solido sui due lati del campo, Radonjic si è formato cestisticamente nella Stella Azzurra Roma, dove ha conseguito la formazione italiana, costruendo poi la carriera attraverso le esperienze a Roseto, Tortona, Siena, Fabriano, Latina e Forlì, prima di approdare, nelle ultime due stagioni a Brindisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, anche Radonjic dice sì: "Ho scelto la storia e l’ambizione"

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Fortitudo Bologna firma Todor Radonjic x.com

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