I dodici membri dell’ICE Hockey League hanno approvato l’ingresso del Milano Hockey Club nel torneo. La decisione è stata comunicata ieri, portando ufficialmente la squadra milanese nel campionato. La partecipazione è stata confermata con l’obiettivo di rafforzare la presenza della squadra nel circuito e di aumentare la competitività. La scelta è stata accolta con entusiasmo dai tifosi, che attendono di vedere la squadra in azione nella prossima stagione.

Gli appassionati di hockey ghiaccio a Milano si aspettavano una squadra e ora la avranno. Nella giornata di ieri, infatti, i dodici membri permanenti dell’ ICE Hockey League hanno votato a favore dell’ingresso del Milano Hockey Club nel torneo. I meneghini saranno quindi tra i protagonisti della competizione, come club in prova. Milano ha ottenuto otto voti su dodici. Si aggiunge a Bolzano e Val Pusteria tra i membri italiani e diventa il secondo con una licenza temporanea, al pari del Ferencvaros. Può quindi prendere forma il progetto voluto dalla House of Doge, azienda di criptovalute guidata da Marco Margiotta, e da Christof Leitner, imprenditore vipitenese la cui Intercom si occupa di soluzioni hi-tech per il ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano ritrova l’hockey. La Ice League dice sì all’ingresso nel torneo: "Solidità e ambizione»

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Milan is back in hockey. The Ice League says yes to joining the tournament: Strength and ambition.The project presented by Leitner and Margiotta was accepted by the permanent members. It will be played at the Rho Arena, the third largest Italian club, along with Bolzano and Val Pusteria. sport.quotidiano.net

Milano ritrova l’hockey. La Ice League dice sì all’ingresso nel torneo: Solidità e ambizioneIl progetto presentato da Leitner e Margiotta accettato dai membri permanenti. Si giocherà all’Arena di Rho, è la terza società italiana con Bolzano e Val Pusteria. sport.quotidiano.net