Un nuovo romanzo di Umberto Cecchi, intitolato ‘La musica del silenzio’, è stato presentato a Forte dei Marmi. L’opera, pubblicata da La nave di Teseo, include una prefazione di Vittorio Sgarbi.

Forte dei Marmi (Lucca), 7 luglio 2026 - Si intitola ‘La musica del silenzio’ l'ultimo romanzo di Umberto Cecchi, edito da La nave di Teseo, con la prefazione di Vittorio Sgarbi. Mercoledì 15 luglio, a Forte dei Marmi, alle ore 18, sarà presentato a Villa Bertelli (via Giuseppe Mazzini 200), A dialogare con l'autore sarà Gabriele Canè, editorialista del gruppo QN – La Nazione, Il Giorno, il Resto del Carlino, già direttore de ‘La Nazione’. Modera l’incontro la giornalista Letizia Cini, membro del Cda della Fondazione Pallavicino di Genova. Il romanzo, che si apre con una scena di eutanasia costruita con rigore quasi rituale, racconta la storia di Erwin, docente universitario italo-tedesco sano ma stanco di vivere, e di Edmund, lo scrittore italo-americano che accetta di accompagnarlo fino all'ultimo istante in una clinica di Zurigo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forte dei Marmi, presentazione del libro ‘La musica del silenzio’ di Umberto Cecchi

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