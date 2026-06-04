All’alba del silenzio | in piazzetta Bagnasco la presentazione del libro di Pamela Fontana
Il libro “All’alba del silenzio” di Pamela Fontana sarà presentato giovedì 4 giugno alle 18 in piazzetta Bagnasco. L’opera, pubblicata da Edizioni Clandestine, affronta temi come silenzi, emozioni e verità nascoste. L’evento è rivolto a chi apprezza storie che lasciano un segno duraturo e continuano a vivere oltre la pagina. La presentazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza ulteriori interventi pubblici.
Un appuntamento dedicato a chi ama le storie che lasciano il segno e continuano a vivere anche dopo. Parla di silenzi, emozioni e verità nascoste “All’alba del silenzio” (Edizioni Clandestine) di Pamela Fontana, che verrà presentato alle 18 di giovedì 4 giugno in piazzetta Bagnasco.A dialogare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Al via l’ottava stagione culturale di piazzetta Bagnasco: si apre con la presentazione del libro “Adultescenti”L’ottava stagione culturale di piazzetta Bagnasco è iniziata con la presentazione del libro “Adultescenti”.
In piazzetta Bagnasco si parla di scuola: Alex Corlazzoli presenta il libro “La pubblica (d)istruzione”In piazzetta Bagnasco, si è tenuta la presentazione del libro “La pubblica (d)istruzione”, con l’autore che ha illustrato il testo davanti a un...