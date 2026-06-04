All’alba del silenzio | in piazzetta Bagnasco la presentazione del libro di Pamela Fontana

Notizia in breve

Il libro “All’alba del silenzio” di Pamela Fontana sarà presentato giovedì 4 giugno alle 18 in piazzetta Bagnasco. L’opera, pubblicata da Edizioni Clandestine, affronta temi come silenzi, emozioni e verità nascoste. L’evento è rivolto a chi apprezza storie che lasciano un segno duraturo e continuano a vivere oltre la pagina. La presentazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza ulteriori interventi pubblici.