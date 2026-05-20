‘Musica da Fotocamera’ presentazione del libro di Alberto Gedda tra immagini e parole

Venerdì 22 alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea di Ferrara, si terrà la presentazione del libro di Alberto Gedda intitolato ‘Musica da Fotocamera’. Il volume combina immagini e parole, raccontando la magia della musica dal vivo. L’evento si concentra sulla pubblicazione che descrive attraverso fotografie e testi l’esperienza delle performance musicali. La presentazione si svolge in un contesto culturale dedicato alla fotografia e alla musica, offrendo un’occasione per conoscere più da vicino il lavoro dell’autore.

E' un racconto fatto di immagini e parole dedicato alla magia della musica dal vivo il libro di Alberto Gedda dal titolo ‘Musica da Fotocamera’, che venerdì 22 alle 17, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea di Ferrara. Dialogheranno con l'autore Roberto Manuzzi e Giorgio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MUSICA DA FOTOCAMERA. Storie e immagini della Musica Live

Sullo stesso argomento

“Lo specchio dei forti”: da Arci Porco Rosso la presentazione del libro di Alberto BilardoAl Caffè Letterario da Arci Porco Rosso giovedì 16 aprile, alle ore 16, si presenta il libro “Lo specchio dei forti” di Alberto Bilardo, per la serie...

Leggi anche: “Terra Vergine”, a Salerno la presentazione del libro di Alessandro Serra tra poesia e musica

Dal palco di Amici al teatro Sociale di Rovigo. Il cantante rodigino Michele Ballo ha registrato una nuova versione acustica di Cattive strade, trasformando il teatro cittadino in una scenografia intensa ed emozionale. #Rovigo #MicheleBallo #Amici #Musica x.com

Musica salvata sul telefono - Chromecast vs Bluetooth reddit

Festival Funamboli 2026: inaugurazione tra musica, immagini e memoria d'autoreA Mondovì Alberto Gedda apre la rassegna con Musica da fotocamera: emozioni, aneddoti e grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale ... cuneodice.it