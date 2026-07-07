Formula Regional Vallelunga | en plein da manuale di Carofano

Notizia in breve

Un pilota ha vinto tutte le prove del weekend di Formula Regional a Vallelunga, conquistando pole position, Gara 1 e Gara 2. Durante l’evento, ha ottenuto il miglior tempo in qualifica e ha poi dominato le due gare, senza perdere posizione. La competizione si è svolta nel rispetto del regolamento, con i piloti che hanno completato tutte le manches senza incidenti rilevanti. La vittoria completa ha segnato un risultato netto e senza contestazioni.