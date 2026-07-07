Formula Regional Vallelunga | en plein da manuale di Carofano
Un pilota ha vinto tutte le prove del weekend di Formula Regional a Vallelunga, conquistando pole position, Gara 1 e Gara 2. Durante l’evento, ha ottenuto il miglior tempo in qualifica e ha poi dominato le due gare, senza perdere posizione. La competizione si è svolta nel rispetto del regolamento, con i piloti che hanno completato tutte le manches senza incidenti rilevanti. La vittoria completa ha segnato un risultato netto e senza contestazioni.
Tempo di lettura: 2 minuti Il round europeo a Vallelunga ha decretato un vincitore assoluto, capace di fare bottino pieno: Pole Position, Gara 1 e Gara 2. Una tripletta che assume un valore specifico altissimo se si analizza l’evoluzione tecnica del weekend. Il venerdì di libere aveva evidenziato forti criticità sul set-up della monoposto, con i tecnici impegnati a correggere un comportamento della vettura che non permetteva al pilota di esprimersi al limite. Il punto di svolta è arrivato nella notte tra venerdì e sabato. Attraverso un lavoro sinergico tra pilota e squadra, sono state individuate le corrette modifiche geometriche e di bilanciamento aerodinamico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
FX Italian Series: Valentino Carofano convincente al debutto, è subito podio a VallelungaNel Campionato Italiano FX, il debutto di Valentino Carofano si è concluso con un risultato di rilievo, portandolo subito sul podio a Vallelunga.
Coppa del Mondo ad Almaty, Fabbrizi perfetto nel Trap: en-plein da 75/75Nella tappa di Almaty della Coppa del Mondo ISSF di Trap, l’atleta italiano ha concluso la prova con un punteggio perfetto di 75/75, dimostrando...
Temi più discussi: ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP - A tu per tu con Trident Motorsport, la nuova avventura in F4; Zeller a segno nella Sprint Topjet F.2000 a Vallelunga; Budapest - Gara 1 Sano in scioltezza; Regionali: Hauger e Petecof dominano le prove.
TopJet Formula 2000. . Le emozioni della Feature Race dal podio di Autodromo Vallelunga I vincitori delle classifiche ASSOLUTA, REGIONAL e GENTLEMAN si raccontano ai nostri microfoni subito dopo la bandiera a scacchi #vallelunga #Feature facebook
Formula Regional, Vallelunga, Libere 1: Hauger precede LeclercSul tracciato di Vallelunga ha preso il via l’ultimo round stagionale della Formula Regional che deciderà chi sarà l’erede di Frederik Vesti. Al termine della prima sessione di prove libere, disputata ... it.motorsport.com
Formula Regional: DR soddisfatta dopo i test a VallelungaQuello del team DR Formula è stato un ritorno in pista di assoluto rilievo. Dopo lo stop per il lockdown, la squadra diretta da Danilo Rossi ha svolto la scorsa settimana due giorni di test a ... it.motorsport.com