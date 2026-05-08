Coppa del Mondo ad Almaty Fabbrizi perfetto nel Trap | en-plein da 75 75

Nella tappa di Almaty della Coppa del Mondo ISSF di Trap, l’atleta italiano ha concluso la prova con un punteggio perfetto di 7575, dimostrando grande precisione. Questa gara segna l’inizio della competizione per la squadra maschile, con l’Italia che si presenta con un risultato che potrebbe influenzare l’andamento delle successive sfide. La manifestazione si svolge in Kazakistan, attirando atleti provenienti da diverse nazioni.

Inizia nel migliore dei modi la prova di Trap maschile per l’Italia nella Coppa del Mondo ISSF di Almaty, in Kazakistan. Dopo i primi 75 piattelli di qualificazione sulle pedane dell’Asanov Shooting Club, il grande protagonista azzurro è Massimo Fabbrizi, autore di un percorso perfetto e in testa alla qualifica provvisoria con 7575. Il carabinieri di Monteprandone ha chiuso la prima giornata senza errori, condividendo il primato con il peruviano Alessandro de Souza Ferreira, l’australiano James Willett e il taipeiano Kun-Pi Yang. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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