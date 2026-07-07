Una petizione su Change.org ha ottenuto più di 16 mila firme per richiedere una formazione obbligatoria su DSA e ADHD per tutti i docenti. La proposta mira a modificare l’approccio scolastico verso studenti con questi disturbi, evidenziando la richiesta di aggiornamenti professionali per il personale docente. La petizione è stata avviata da famiglie italiane che chiedono interventi più efficaci e preparazione adeguata nelle scuole.

Una petizione su Change.org ha raccolto oltre 16 mila firme per cambiare il modo in cui la scuola italiana affronta i disturbi dell'apprendimento e dell'attenzione. La richiesta è netta: rendere la formazione su DSA e ADHD obbligatoria per tutti i docenti, non solo per gli insegnanti di sostegno. Un tema che tocca migliaia di famiglie e classi, oggi spesso lasciate sole davanti a difficoltà reali.Cosa chiede la petizioneLa mobilitazione è partita da Sonia, mamma e attivista, che ha dato voce a migliaia di famiglie. La sua petizione ha superato le 16.361 firme, con oltre 10.600 sottoscrizioni raccolte online. Le richieste sono tre:rendere la formazione obbligatoria per tutto il personale docente;fornire strumenti concreti per gestire i disturbi in classe;costruire ambienti scolastici più sicuri e inclusivi. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Formazione obbligatoria su DSA e ADHD per tutti i docenti: arriva la petizione di migliaia di famiglie italiane

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