ADHD e DSA formazione obbligatoria per i docenti Petizione oltre le 13mila firme | vuoto istituzionale e formativo non più sostenibile

Una petizione su Change.org ha raccolto oltre 13.200 firme in poche settimane chiedendo formazione obbligatoria per i docenti su ADHD e DSA. La richiesta evidenzia un vuoto istituzionale e formativo considerato non più sostenibile. La campagna si rivolge alle autorità scolastiche e ministeriali, sottolineando la necessità di aggiornamenti professionali per affrontare meglio le esigenze degli studenti con disturbi specifici. La petizione prosegue con l’obiettivo di sensibilizzare e spingere a interventi concreti.

Ha superato le 13.200 firme in poche settimane la petizione pubblicata sulla piattaforma Change.org da Sonia Brescianini, madre della provincia di Brescia, che chiede l’introduzione di percorsi formativi obbligatori su ADHD e Disturbi Specifici dell’Apprendimento per tutti i docenti delle scuole italiane. L’iniziativa nasce dall’esperienza diretta della promotrice e dal confronto con altre famiglie di studenti neurodivergenti. Nella petizione si sottolinea come la conoscenza di queste condizioni non possa essere demandata esclusivamente agli insegnanti di sostegno. Secondo la promotrice, infatti, tutti i docenti dovrebbero possedere strumenti e competenze adeguate per costruire percorsi didattici inclusivi e favorire il benessere degli studenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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