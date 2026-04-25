Oltre 10mila firme per una formazione obbligatoria su ADHD e DSA per gli insegnanti La petizione su Changeorg | Educazione dovrebbe essere un sostegno non un ostacolo

Una petizione su Change.org ha raccolto oltre 10.000 firme per rendere obbligatoria la formazione degli insegnanti su ADHD e DSA. La richiesta sottolinea che l’educazione dovrebbe supportare gli studenti con bisogni specifici e non rappresentare un ostacolo. Tra i promotori c’è Sonia, che ha avviato questa iniziativa dopo aver affrontato difficoltà nel sistema scolastico per suo figlio. La campagna ha attirato l’attenzione di diverse persone e ha portato a discussioni pubbliche sul tema.

Sonia non ha mai pensato che la sua battaglia personale sarebbe diventata un fenomeno nazionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Formazione insegnanti per gli Esami di Maturità: non è obbligatoria ma costituirà priorità per nomina 2027L'Esame conclusivo della scuola secondaria di II grado cambia veste: dal nome agli obiettivi, alla struttura del Colloquio. Continuità sostegno su supplenza attribuita nel 2025 a due insegnanti: potranno essere confermati entrambi?Nel question time del 26 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata affrontata la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Suicidio assistito, legge arenata da tre anni. Nel Lazio parte una raccolta firme; È stato occupato il liceo Minghetti, di nuovo; Contratti pubblicitari fantasma, truffa all’impresa funebre: agente nei guai; L’attrezzatura spaziale James Webb mappa rare molecole di carbonio all’interno della nebulosa Tc 1. Oltre 10mila persone senza fissa dimora nelle città italiane | Istat: 5000 senzatetto dormono per stradaIstat censimento senzatetto in Italia, oltre 10mila persone nelle città metropolitane da Nord a Sud, la metà senza un posto per dormire L’Istat ha pubblicato i numeri derivati da un censimento delle ... ilsussidiario.net Con vetro e luce laser, dati al sicuro per oltre 10mila anniFrammenti di vetro modificati grazie a raggi laser potrebbero mandare in pensione gli hard disk e i nastri magnetici attualmente impiegati per archiviare i dati: secondo lo studio pubblicato sulla ... ansa.it «Oltre 10mila i pugliesi in agriturismo per il 25 aprile. Vincono le gite fuori porta al mare»: le stime di Coldiretti x.com 25 aprile: fuga in campagna per 10mila pugliesi in agriturismo Sono oltre 10mila i pugliesi che hanno scelto di trascorrere il 25 aprile in agriturismo, confermando una tendenza sempre più forte verso il turismo di prossimità. Un italiano su due (49%) ha deci - facebook.com facebook