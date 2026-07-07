Fondazione Lmdv punta sulla formazione

Da quotidiano.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A poche settimane dalla sua fondazione, la Fondazione Lmdv ha avviato il progetto Mastri 4.0, mirato a favorire la formazione e l’inclusione lavorativa. Il progetto si rivolge a persone con maggiori difficoltà di accesso a opportunità formative e occupazionali, puntando sulla crescita professionale. La fondazione si concentra su iniziative per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati.

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A poche settimane dalla sua costituzione, Fondazione Lmdv è già al lavoro per promuovere la formazione e l’ inclusione lavorativa attraverso Mastri 4.0, il progetto dedicato alla crescita professionale e all’inserimento nel mondo del lavoro di persone che incontrano maggiori difficoltà di accesso alle opportunità formative e occupazionali. Per farlo l’ad di Fondazione Lmdv, Simone Poli, visita i laboratori del centro di formazione Elis di Roma per incontrare i partecipanti ai corsi. "Crediamo che la costruzione di un’identità professionale sia una leva fondamentale di dignità e inclusione – spiega Poli –. Per questo il nostro intento non è solo quello di creare opportunità di lavoro, ma aiutare le persone a sviluppare competenze, motivazione e fiducia nel proprio futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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