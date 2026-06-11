La Fondazione Lmdv, creata da Leonardo Maria Del Vecchio, supporterà la costruzione di una nuova biblioteca a Pietrasanta. La conferma arriva dopo gli annunci ufficiali, con il sindaco che esprime soddisfazione. La fondazione si impegna a finanziare il progetto, che prevede la realizzazione di uno spazio dedicato alla cultura e alla lettura. La biblioteca sarà inclusa tra le iniziative sostenute dalla fondazione, senza ulteriori dettagli sui tempi o sull’entità del contributo.

Dopo gli annunci c’è la conferma: c’è anche la nuova biblioteca di Pietrasanta tra le realtà sostenute dalla Fondazione Lmdv, costituita su iniziativa di Leonardo Maria Del Vecchio (nella foto). Il patron di Luxottica e del "Twiga" di Fiumetto ha compiuto questo passo "per dare continuità e struttura – spiega – a un percorso filantropico maturato negli anni con iniziative promosse in prima persona, collaborazioni con organizzazioni del terzo settore e progetti orientati a inclusione, salute, formazione e nuove generazioni. La filantropia non può limitarsi ad erogare risorse: deve costruire alleanze, ascoltare i territori e creare condizioni per dar loro una prospettiva. La fondazione sarà una piattaforma capace di generare opportunità, autonomia e futuro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce la Fondazione Lmdv. Sosterrà la nuova biblioteca. Il sindaco: "Orgogliosi"

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