In un intervento recente, un rappresentante delle istituzioni ha evidenziato l’importanza della formazione continua per prevenire gli infortuni sul lavoro. Sono stati presentati esempi di aziende nel sud Marche che hanno adottato modelli specifici, ottenendo una riduzione degli incidenti. Si è discusso di come le norme possano essere applicate in modo pratico per migliorare la sicurezza. Non sono stati indicati nomi di aziende o persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Come possono le aziende trasformare le norme in strumenti pratici?. Quali modelli di successo stanno riducendo gli incidenti nel sud Marche?. Perché la formazione tecnica è più efficace dei soli controlli?. Chi collabora con l'Inail per guidare le imprese verso la sicurezza?.? In Breve Convegno tenutosi martedì 6 maggio presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno.. Collaborazione tra Ast e Inail per supportare le aziende nelle procedure operative.. Modello formativo della scuola edile nel sud delle Marche per ridurre rischi.. Integrazione tra norme vigenti e pratica professionale nei cantieri del territorio.. L’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro ha parlato martedì 6 maggio al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno per affrontare il tema degli infortuni sul lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Infortuni sul lavoro: Calcinaro punta sulla formazione continua

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