Flop degli juventini al Mondiale | nessun bianconero ai quarti di finale
Con l’eliminazione di Portogallo e Stati Uniti per mano, rispettivamente, di Spagna e Belgio, finisce anche l’avventura degli ultimi juventini rimasti a giocarsi il Mondiale americano. Francisco Conceicao e Weston McKennie potranno iniziare le loro vacanze per poi fare ritorno a Torino, dove tra meno di una settimana inizierà la preparazione in vista della prossima stagione. Oltre a loro, però, altri giocatori facenti parte della rosa di Luciano Spalletti sono ritornati anzitempo dal continente americano. Yildiz e l’eliminazione a sorpresa con la Turchia. Il primo della truppa juventina ad aver dovuto lasciare la competizione internazionale è stato Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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