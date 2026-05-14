La nazionale francese ha annunciato ufficialmente i nomi dei giocatori convocati per il Mondiale del 2026. Tra le scelte del commissario tecnico, due atleti, entrambi in forza a una squadra italiana, sono stati esclusi dalla lista definitiva. La decisione di non includerli è stata comunicata in modo diretto e senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La convocazione definitiva rappresenta un passo importante per la preparazione della squadra, mentre le esclusioni sono state confermate tramite comunicato ufficiale.

di Luca Fioretti Convocati Francia, Kalulu e Thuram saltano definitivamente la massima competizione internazionale per volere del commissario tecnico. La lista diramata da Didier Deschamps ha spento i sogni di gloria di due giocatori della Juventus. Khephren Thuram e Pierre Kalulu non sono stati inseriti nei convocati per il Mondiale, restando fuori dalla spedizione. Una doccia fredda per il centrocampista e il difensore, che speravano di ritagliarsi uno spazio da protagonisti nella massima competizione. L’ esclusione obbligherà i due talenti a seguire l’intero torneo internazionale da casa. La folta concorrenza ha giocato un ruolo determinante nel taglio definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Francia per il Mondiale 2026: la decisione finale di Deschamps sui due juventini Kalulu e Thuram

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