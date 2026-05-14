Convocati Francia per il Mondiale 2026 | la decisione finale di Deschamps sui due juventini Kalulu e Thuram

Da juventusnews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale francese ha annunciato ufficialmente i nomi dei giocatori convocati per il Mondiale del 2026. Tra le scelte del commissario tecnico, due atleti, entrambi in forza a una squadra italiana, sono stati esclusi dalla lista definitiva. La decisione di non includerli è stata comunicata in modo diretto e senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La convocazione definitiva rappresenta un passo importante per la preparazione della squadra, mentre le esclusioni sono state confermate tramite comunicato ufficiale.

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di Luca Fioretti Convocati Francia, Kalulu e Thuram saltano definitivamente la massima competizione internazionale per volere del commissario tecnico. La lista diramata da  Didier Deschamps  ha spento i  sogni di gloria  di due giocatori della  Juventus.  Khephren Thuram  e  Pierre Kalulu  non sono stati inseriti nei  convocati  per il  Mondiale, restando fuori dalla spedizione. Una  doccia fredda per il  centrocampista  e il  difensore, che speravano di ritagliarsi uno  spazio da protagonisti  nella  massima competizione. L’ esclusione  obbligherà i due talenti a seguire l’intero  torneo internazionale  da casa. La folta concorrenza ha giocato un  ruolo determinante  nel  taglio definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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